Huawei yeni modeli FreeBuds Pro 4 için Türkiye’deki süreci başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre kulaklık, Dual-driver True Sound teknolojisini ve hassas ses reprodüksiyonunu bir araya getirerek başarılı bir dinleme deneyimi sunuyor.

FreeBuds Pro 4 Özellikleri Neler?

Kemik iletimli mikrofon ve üçlü mikrofon teknolojisiyle desteklenen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma algoritması sayesinde kulaklık, her ortamda net bir telefon görüşmesi deneyimi için tasarlandı. Bu özellikleri sayesinde kulaklık çağrıların kesintisiz ve arka plan gürültüsünden arınmış olmasını sağlıyor.

Huawei’nin sürekli gelişen yapay zeka destekli gürültü azaltma algoritmasıyla desteklenen kulaklık, gece kulübü veya müzik festivali gibi ortamlarda 100 desibele kadar arka plan gürültüsünü ortadan kaldırıyor ve çağrı deneyiminin kalitesini artırıyor.

DNN (Derin Sinir Ağı) teknolojisi, 3 mikrofonu, kemik iletimli VPU içeren dörtlü mikrofon sistemi kullanılan kulaklık modeli, insan sesi ile çevresel sesleri ayırt ederek iş toplantılarında veya özel konuşmalarda sesin net ve güçlü bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

Ses sızıntısını azaltmak ve daha etkileyici bir dinleme deneyimi sağlamak için kulaklık, arka plan gürültüsünü azaltan “Şekil Hafızalı Köpük Kulaklık Uçları” ile birlikte geliyor. Bu yapısal avantaj, önceki nesil Huawei FreeBuds Pro 3 ile karşılaştırıldığında gürültü azaltmada yüzde 30’a varan bir iyileşme sunuyor.

Çift sürücülü True Sound ile akustik hassasiyet

Huawei FreeBuds Pro 4, Dual-driver True Sound teknolojisini, Dijital Cross-Over teknolojisiyle uyum içinde çalıştırarak gerçekçi bir ses deneyimi sunuyor. Çift Bağımsız Ses Çıkışı Sistemi, ses profilini daha da iyileştirerek frekansları izole ediyor ve dengeli bir etki oluşturuyor. Güçlü “11mm Quad-Magnet Dinamik Sürücü Birimi” sayesinde model, herhangi bir bozulma olmadan gerçek zamanlı ses reprodüksiyonu yaratıyor.

Bu özellik, kulaklığın 2,3 Mbps kayıpsız ses iletim kapasitesi ile daha da güçlendirildi. Bu teknoloji, sağlıklı bir dinleme deneyimi için 24-bit / 48kHz çözünürlükte yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor. Kulaklık ayrıca müzikal deneyimlerini tam olarak kontrol etmek isteyen kullanıcılar için, Classic ve Balanced gibi profesyonel ayarlarla donatılmış Ekolayzır seçenekleri de sunuyor.

Zeki etkileşim ve akıllı özellikler

Kulaklık “Baş Hareketi Kontrolleri” sayesinde, sadece bir baş hareketiyle aramaların yanıtlanabilmesini sağlıyor. Akıllı Takma Algılama özelliği de kulaklıkların kullanımda olduğunu anlayarak, kulaklıklarıın çıkarıldığı anda müzik çalmayı duraklatıyor, yeniden takıldığında ise otomatik olarak çalışmaya devam ediyor.

Siyah, Beyaz ve Yeşil renk seçenekleriyle sunulan kulaklıklar, 6 kat koruyucu vernik ile kaplanarak parlak bir yüzey elde edildi. Ardından, yüzeyine altın rengi Huaweı Sound logosu işlenen kulaklık premium konseptle kullanıcılara sunuluyor.

FreeBuds Pro 4 Türkiye Fiyatı

19 Aralık itibariyle ön satışına başlanan FreeBuds Pro 4 için 200 lira ön ödeme karşılığında 1000 lira indirim fırsatı sunuluyor ve kulaklıkların fiyatı 7 bin 199 liraya geliyor. Huawei 1 yıl boyunca kayıp kulaklık desteği ve peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sunuyor. Ayrıca “AFBPROPR” kupon kodu ile 300 liralık indirim daha sağlanıyor.