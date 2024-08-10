Riot Games tarafından piyasaya sunulan Valorant’ta en önemli etkinlerden birisi de Gece Pazarı olarak adlandırılan indirim dönemi. Valorant Gece Pazar Ağustos 2024 itibariyle gerçekleştirilecek. Oyuncuların oyun içi alışverişlerini indirimli bir şekilde yapabildiği bu etkinliğin ne zaman olacağı merak ediliyordu. Yapılan son dakika açıklaması ile bu konudaki soru işaretleri giderildi.

Valorant Gece Pazarı Tarihleri

Valorant gece pazarı tarihleri için önceden 8 Ağustos ve 9 Ağustos tarihleri ön plana çıkmıştı. Ancak bugün itibariyle bu iddiaların geçerli olmadığı anlaşıldı. Valorant tarafından da yapılan resmi açıklamalar sonrasında gündemde yer alan tarihlerin gerçek olmadığı görüldü. Yeni açıklamalar sonrasında Valorant gece pazarı tarihi duyuruldu. Böylece uzun zamandan beri merak edilen konu hakkında resmi bilgilendirme sayesinde soru işaretleri giderildi. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Valorant Gece Pazarı hangi tarihte? İşte, Valorant Gece Pazarı Ağustos 2024 tarihi ve konu hakkında detaylar.

Valorant Gece Pazarı Ne Zaman Gelecek?

Valorant Gece Pazarı 16 Ağustos tarihinde gelecek. Bu tarih itibariyle başlayacak gece pazarı etkinliği 29 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. 13-14 gün boyunca etkinlikten yararlanabilecek oyuncular, indirimli bir şekilde oyundaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Valorant Gece Pazarı Nedir?

Her 2 ayda bir yapılan Valorant gece pazarı, oyuncuların oyundaki alışverişlerinde indirim yapılan bir kampanya dönemidir. Valorant Gece Pazarı etkinliği başladığında açılış ekranının sağ üst köşesinde yer alan kart logosu ile erişilebilecek alışveriş ekranında belirlenen itemler indirimli olarak alınabilir.