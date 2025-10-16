X Profillerinin Hesap Açılış Tarihi ve Konum Bilgisi Görülebilecek

Perşembe, Ekim 16, 2025

X, kullanıcı hesaplarında açılış tarihi, konum ve kullanıcı adı geçmişi gibi detayları gösterecek. Bu adımın şeffaflık için yapıldığı bildirildi.
Sosyal medya platformu X, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla profillere ek bilgiler sunacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yapılan duyuruya göre kullanıcılar hesaplarının açılış tarihi, bulunduğu ülke ve kullanıcı adı geçmişi gibi detayları görebilecek.

X Ürün Yöneticisi Nikita Bier, platformun bu adımla bot hesaplarla mücadelede önemli bir avantaj elde edeceğini belirtti. Yeni sistem, kullanıcıların kendi bilgilerini paylaşmak istememesi durumunda bunun açıkça belirtilmesini de sağlayacak.

Özellik ilk etapta X çalışanlarının profillerinde test edilecek ve geri bildirimler doğrultusunda genel kullanıma açılacak. Konum bilgileri için ülke yerine bölge bazlı gösterim seçeneği de sunulacak.

Platform yetkilileri, bu uygulamanın geçen aylarda silinen milyonlarca bot hesabın ardından güveni yeniden tesis etme çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Şeffaflık, dijital kimlik doğrulama süreçlerinde öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

