Xiaomi, HyperOS 3 Güncellemesini Alacak Cihazları Açıkladı

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3’ü alacak ilk cihazları resmi olarak açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncelleme Ekim 2025 sonuna kadar belirlenen cihazlara ulaşacak. Ocak 2026’ya kadar ise daha geniş bir cihaz yelpazesi güncellemeyi alacak.
15 Ekim 2025’e Kadar Güncelleme Alacak Cihazlar
-
Xiaomi 15
-
Xiaomi 15 Pro
-
Xiaomi 15S Pro
-
Xiaomi 15 Ultra
-
Redmi K80 Pro
-
Redmi K80 Ultra
31 Ekim 2025’e Kadar Güncelleme Alacak Cihazlar
-
Xiaomi Mix Flip 2
-
Xiaomi Civi 5 Pro
-
Xiaomi Pad 7 Ultra
-
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
-
Xiaomi Pad 7 Pro
-
Xiaomi Pad 7
-
Redmi K80
-
Redmi Turbo 4 Pro
-
Redmi Turbo 4
-
Redmi K Pad
-
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
-
Xiaomi TV S Pro Mini LED
-
Xiaomi TV S Mini LED 2025
-
Xiaomi Watch S4 Sport
-
Xiaomi Watch S4
-
Xiaomi Watch S4 eSIM
-
Xiaomi Watch S4 41 mm
Xiaomi, toplamda 26 cihazın 2025 sonuna kadar HyperOS 3 güncellemesini alacağını doğruladı. Şirket, Ocak 2026 sonuna kadar güncellemeyi daha fazla cihazına ulaştırmayı hedefliyor.