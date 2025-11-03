Pazartesi, Kasım 3, 2025

Xiaomi, Şarj Etmeden 3 Gün Kullanım Sunan Yeni Cihazı Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi, 9.000 mAh bataryası ve 100 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken yeni Redmi modelini tanıtmaya hazırlanıyor; silikon-karbon batarya teknolojisiyle uzun pil ömrünü daha ince bir tasarımla birleştirecek.
Xiaomi, uzun pil ömrü arayan kullanıcıları hedefleyen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi markası altında geliştirilen cihazda 9.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak.

Modelin adının Redmi Turbo 5 olacağı iddia ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre cihaz yalnızca büyük bataryasıyla değil, aynı zamanda 100 W hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekecek. Bu özellik, yüksek kapasiteye rağmen kısa sürede tam şarj olma imkânı sunacak.

Yeni modelde kullanılacak bataryanın silikon-karbon tabanlı bir yapıya sahip olacak. Bu teknoloji, daha geniş kapasitelerin daha ince ve hafif kasalarda kullanılmasına olanak tanıyor. Böylece yüksek pil performansı, cihazın ergonomisini olumsuz etkilemeden sunulabilecek.

Xiaomi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sektördeki sızıntılar, modelin yıl sonuna doğru tanıtılabileceği yönünde.

