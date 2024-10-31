Rusya’nın Google’a yönelik kestiği ceza tüm dünyada gündem oldu. Rusya’nın açıklamasında Google’a 20 desilyon dolar ceza kesildiği belirtildi. Tüm zamanların en yüksek cezalarından birisi olan desilyon cezası sonrasında süreç merak edilmeye başlandı. Türkiye’de ise 20 desilyon doların kaç TL ettiği merak edilmeye başlandı. 20 desilyon dolar kaç TL ediyor? Desilyonda kaç sıfır var? İşte merak edilenler…

20 Desilyon Dolar Kaç Lira Ediyor?

Desilyon teriminin bilinmemesi sonrasında Türkiye’de desilyon kaç sıfırlı gibi araştırmalar başladı. 10’un 33. kuvveti olarak bilinen desilyonda 33 sıfır bulunuyor. Bilimsel hesaplamalarda daha çok kullanılan desilyon, ceza için belirlenmesiyle gündem oldu. 1 doların 34,29 lira seviyelerinde olduğu için 1 desilyon dolar 34.29000000000000000000000000000000000 TL ediyor. 20 desilyon ise bu rakamın 20 ile çarpılmasıyla elde edilebiliyor.