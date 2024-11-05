Türkiye’de binlerce aile hekimi tarafından yapılan açıklamalarda 3 gün iş bırakma eyleminin yapılacağı belirtildi. Aile hekimleri olarak çalışan doktorların yanı sıra bu merkezlerde görevlendirilen hemşire ve ebelerin de destek vereceği eylemlerde 3 gün boyunca görev yapılmayacak. Bugün başlayan ve 6 ve 7 Kasım’a kadar devam edecek protestolarda vatandaşlar sağlık ocaklarında hizmet verilip verilmediğini, aile hekimlerinin neden protesto yaptığını merak ediyor.

Aile Hekimleri Neden Üç Gün İş Bırakacak?

Aile hekimlerinin iş bırakmasının nedeni 1 Kasım düzenlemeleri. Yeni getirilen yönetmeliği protesto etmek için başlatılan iş bırakma eyleminde sonuç alınana kadar kararlı bir duruş sergileneceği de belirtiliyor. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği’ndeki haksızlıklara karşı Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerden oluşan 14 kuruluş tepki göstermişti. Daha sonrasında ise ortak bir karar ile iş bırakma kararı alındı.

Üstelik pek çok istifa kararının da alınması sağlık sektöründe yeni bir krizin yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Açıklamalara göre hak kayıpları nedeniyle aile hekimleri durumdan şikayetçi. Aile Sağlık Merkezi (ASM) çalışanlarının sağlık alanında en düşük ücreti aldığı belirtilirken yeni yönetmelikle birlikte gelirler üzerinden yüzde 30 oranında bir kesintinin daha yapılacağı belirtildi.

Hekimler için getirilen performans kriterlerinin hiçbir faydasının olmayacağı, bu formüllerin sağlıktaki krizleri daha da derinleştireceği belirtilirken hükümetten yeni düzenlemenin geri çekilmesi talep ediliyor.

Yeni yönetmelikte tepki çeken detaylar şöyle;