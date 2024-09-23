Türkiye’de noter üzerinden yapılan alım ve satım işlemlerinde elden para transferi yapılabiliyordu. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle artan mağduriyetler yeni düzenlemeleri mecbur kıldı. Türkiye’de Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında yapılan anlaşma ile Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanılmasına karar verildi. 27 Eylül 2024 itibariyle başlayacak yeni düzenlemelerde elden para transferi yapılmayacak.

Araç Satışında Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl Çalışacak?

27 Eylül itibariyle tüm araç alım ve satım işlemlerinde geçerli olacak yeni sistem ile elden para verilmeyecek. Araç alım satımı yapacak kişiler belirli aşamaları takip ederek araç devrini ve para transferini gerçekleştirilecek. Yapılan tanıtımlara göre;

Satıcı tarafından güvenli ödeme süreci başlatılacak.

Alıcı notere gitmeden önce satıcı tarafından oluşturulan talepteki referans numarası üzerinden aracı kuruluşa parayı yatıracak.

Para yatırıldığı onaylandıktan sonra noterde devir işlemleri yapılacak.

Noterde satış onaylaması sonrasında güvenli hesaptaki para satıcıya aktarılacak.

Bu sayede kişiler arasında para sayma, para alma, para verme, IBAN’a atma gibi tüm durumlar ortadan kaldırılacak. Ayrıca kişilerin yüklü para ile noter bölgelerinde olmasının da böylece önüne geçilecek.

Güvenli Ödeme Sistemi Avantajları Neler?

Yapılan tanıtımlara göre güvenli ödeme sistemi sayesinde önlenmesi beklenen durumlar şöyle;

Nakit taşıma ile ortaya çıkacak riskleri alıcı ve satıcı adına ortadan kaldırmak.

Sahte para kullanımını önlemek

Satış bedelinin ödenmemesi gibi durumları engellemek

Güvenli Ödeme Sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği için herhangi bir risk olmayacak. Ancak 2024 yılı için her işlemde 105 TL’lik bir kesinti uygulanacak. Cayma gibi durumlarda ise para tutarı aynen aktarılacak.