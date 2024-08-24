Tüketicilerin mağduriyetinin giderilmesi adına gayrimenkul ve araç satışlarında yeni bir sisteme geçiş yapılacak. İlk olarak ev alım satım ve kiralama işlemlerinde yürürlüğe girecek uygulama daha sonrasında ise otomotiv sektöründe geçerli olacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne taşınacak işlemler ile tüm ilan işlemleri de yetkili kişiler tarafından ancak onay verilmesi halinde gerçekleştirilebilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni sistem için açıklamalarda bulundu. Araç satışını çok daha zorlaşacağını belirten Bakan Bolat, sahte ilan döneminin de sona ereceğini açıkladı.

Yeni Sistem 15 Eylül’de Başlıyor

Yeni dönemde uyum süreci olacak. 15 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında başlayacak uyum sürecinin ardından 1 Ocak 2026 ile birlikte yepyeni bir döneme geçiş yapılacak. Bu kapsamda yetki b belgesi olmayan emlakçılar hiçbir şekilde ilan veremeyecek, faaliyette bulunamayacak. Böylece sahte ilan açan kişilerin de önüne geçilecek. Üstelik evini kiraya ya da satışa çıkarmak isteyen vatandaşlar, kendi evlerini doğrulanmış sistem üzerinden kendi ilana verebilecek ya da emlakçılara yetki verecek. Emlakçılar ev sahiplerinden yetki alamadan da ilan açamayacak.

Araç Satışlarında Yeni Dönem

Araç satışlarında da benzer bir süreç yaşanacak. Belgesi olmayan galerici ya da vatandaşlar herhangi bir şekilde araç alım satım işlemi yapamayacak. Yetki belgesi olan kişiler de yine araç sahipleri tarafından EİDS üzerinden yetkilendirilecek ve böylece galericiler online olarak platformlarda işlem yapabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bolat, “Sistem entegrasyonları sayesinde ilana konan taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak” dedi.