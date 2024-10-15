Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları ile Bağkur emeklileri için önemli bir güncelleme yaşandı. 2025 itibariyle emekli maaşlarında ne kadarlık artış olacağı merak ediliyor. 12 bin 500 TL’lik en düşük emekli maaşlarının asgari ücretin de altında kalması sonrasında emekliler beklentilerin yükseltmişti. Son seçimlerde düşük maaşlar nedeniyle ciddi bir oy kaybı yaşayan AK Parti’nin 2025 maaşları için özel bir çalışma yaptığı biliniyor. Bu kapsamda da emekliler için ciddi iyileştirme beklentileri mevcut.

Bağkur Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak?

2024 yılı itibariyle kök aylıklarda artışa gidilmişti. Yüzde 49.25 ve ardından yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 beklentileri böylece yükselmişti. Bağkur emeklileri için yapılacak artışta 2024’ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Temmuz ile eylül arasındaki enflasyon verileri ile enflasyon toplamda yüzde 8.92 oranında gerçekleşti. Bu nedenle Bağkur maaşları için şimdiden yüzde 8.92 oranında zam artışı kesinlik kazanmış oldu.

Merkez Bankası’ndan Yeni Anket

Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıklamasıyla yıl sonuna yönelik enflasyon verileri büyük oranda ortaya çıkmış oldu. Ankete katılan ekonomistler 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44.11 olarak belirledi. 2024’ün son 6 ayındaki enflasyon verileri için tahminler bu kapsamda ise yüzde 15,53 oldu. Böylece Bağkur emeklileri için 2025 Ocak zammındaki en düşük oran yüzde 15,53 olarak kayıtlara geçti.