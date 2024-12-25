Türkiye’de öğretmenler için yeni bir dönem başladı. Başöğretmen başvuruları hakkında kılavuzun yayınlanması ile birlikte isteyen öğretmenlerin bu unvanı alarak mesleğinde daha fazla avantaj elde etmesi ve maaş artışı yaşayabilmesinin önü açıldı.

Başöğretmen şartlarının hafifletilmesi ile birlikte bu yıl daha fazla öğretmen başöğretmen olabilmek adına başvuru yapabilecek. 25 Aralık tarihi itibarıyla açılan başöğretmenlik başvuru sayfası üzerinden isteyen tüm öğretmenler başvurularını yapabilecek. Gündemde maaş öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır gibi araştırmalar yoğunlaşmışken kılavuz ile birlikte bu konudaki detaylar netlik kazandı. Peki, başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.

Başöğretmenlik Başvuru İşlemleri

Başöğretmenlik için başvuru yapmak isteyen adayların MEBBİS sistemini kullanması gerekiyor. 25 Aralık itibariyle başlayan başvurularda son tarih 1 Ocak 2025 olarak açıklanmış durumda. Bu tarihler arasında tüm öğretmenler MEBBİS ekranını kullanarak başvurularını resmi bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’na iletebiliyor.

Başöğretmenlik başvuru sayfası için tıklayın

Başöğretmenlik başvurusu yapmak isteyen öğretmenlerin Mebbis’e giriş için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresine sahip olması ya da giriş ekranında yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tercih etmesi yeterli. Bu ekrana geçtikten sonra sistemde yer alan başvurular bölümünden başöğretmenlik başvurusu seçilerek ekranda çıkacak başvuru formunun doldurulması ile birlikte başöğretmenlik başvuru işlemleri kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

Başöğretmenlik kılavuzu için tıklayın

Başöğretmenlik Başvuru Şartları

Başöğretmenlik için başvuru yapacakların kriterlerin tamamına uyduğundan emin olması da gerekiyor. Kriterleri yerine getirmeyen kişilerin başvuruları onaylanmayacağı gibi kriterler şöyle;

10 yıllık hizmet süresine sahip olmak

Öğretmen olarak çalışıyor olmak

Kademe ilerleme durdurma cezası almamış olmak

Uzman öğretmenlik eğitim programını başarı ile tamamlamak

Bu şartları sağlayan tüm öğretmenler başöğretmenlik başvurusunu yapabiliyor. Başvurular yapıldıktan sonra ek bir işleme gerek olmadığı gibi başvurular arasından değerlendirmeler yapılarak öğretmenlerin durumu inceleniyor ve uygun olan öğretmenlerin başvuruları onaylanıyor.