Balık, sağlıklı bir beslenme programının olmazsa olmazlarından. Eylül ayında balık av yasağının kalkmasıyla birlikte Türkiye’de palamut sezonu başladı. Eylül ayında palamut bolluğu yaşanırken ekim ayına girilmesiyle birlikte tezgahlarda yeni balık çeşitleri de yer almaya başlayacak. Balıkların en lezzetli dönemlerinde tüketmek isteyenler için ekim ayında yenecek balıklar da belli oldu. Yüksek protein, zengin vitamin ve mineral desteği içeren balıklarda ekim ayındaki tabloya göre tezgahlardan balık seçiminizi yapabilirsiniz.

Ekim Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Palamut ekim ayında tüketilecek balıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Palamudun en lezzetli zamanı olan ekim ayında tercih edebilecek en iyi balıklardan birisi palamut. Ayrıca Eylül ayına göre fiyatların da düşmesiyle birlikte palamut ekonomik bir seçenek olarak da öne çıkıyor.

Tercih edilebilecek bir diğer balık çeşidi ise lüfer. Bollaşacak lüfer, ekim ayında lüfer sevenler için en ideal zaman. Yağlanan balık lezzetlendiği gibi palamut sevmeyenler için en iyi seçeneklerden birisi.

Hamsi ve istavrit tezgâhlarda yerini alsa da uzmanlara göre hamsi için henüz erken bir dönem. Kasım ve aralık aylarında tüketilmesi istenen hamsi için ekim ayını pas geçebilirsiniz. Ancak istavrit ekim ayı itibariyle tüketilecek balıklar.