Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaşlarından kesinti yapılacağına yönelik iddialar yalanlanmış olsa da OVP’de ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde yer alan düzenlemelerde kesinti yapılması planlanıyor. Bu kapsamda emekli maaşları üzerinden çalışmak zorunda kalan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacak.

Emekli Maaşlarından Ne Kadar eksilecek?

Mevcut düzenlemelere göre kesintiler yüzde 12,5 oranında olacak. Çalışan emeklileri kapsayacak bu yeni düzenlemede kesinti GSS kapsamında yapılacak. Emeklilik öncesinde yapılan bu kesinti yüzde 5 olurken emeklilik sonrasında tüm oran emeklilerin maaşlarından alınacak. Yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra çalışan emeklilerin resmi maaşları üzerinden yüzde 12,5 oranında kesinti yapılacak. Bu durum her ne kadar emekliler tarafından hoş karşılanmayacak olsa da tasarruf nedeniyle böyle bir düzenlemeye gidilecek.

Kayıt Dışı Çalışma Ortadan Kaldırılacak

Yapılan açıklamalarda düzenlemenin ana gerekçesinin kayıt dışının ortadan kaldırılması olduğu belirtildi. Şu anda emekli çalıştıran işverenlerin yüzde 32 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi yapması gerekiyor. Bu ödemeyi yapmak istemeyen işverenler ise kayıt dışı emekli çalıştırmayı tercih ediyor. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen hükümet ise kayıt kapsamında çalışmayı sağlayarak hem işverenden hem de ekmelilerden kesinti yapmayı hedefliyor.

Bu düzenlemelerdeki ana hedefi ise çalışan sayısı ile emekli sayısı oranını dengelemek.