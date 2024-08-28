Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik için yeni düzenlemelere gidilecek. İçeriği büyük merak uyandıran düzenlemeler için çok fazla detay paylaşılmadı. Ancak gelen son bilgilere göre emeklilik reformu yapılacak. Düzenlemeden ilk bilgiler gelmeye başladı. Türkiye’deki mevcut nüfus verileri ve geleceğe yönelik öngörüler, yeni düzenlemeleri zorunlu kılıyor. Öyle ki 2075 yılında mevcut nüfus hızına göre her 3 kişiden 1’i yaşlı olacak. Bu kapsamda şu anda yüzde 68,3 olan çalışma çağındaki nüfus oranı da yüzde 55,9’a çekilecek. Bu da daha az çalışan ve daha çok emekli vatandaşın olacağını gösterirken sosyal güvenlik sisteminin çıkmaza girmemesi adına emeklilik reformu ile yeni düzenlemeye gidilecek.

Emeklilik Reformunda Otomatik Güncelleme Yapılacak

Emeklilik reformuyla hükümet, mevcut verilere göre otomatik bir güncellemeyi hedefliyor. Bu kapsamda emekli sayısı ile çalışan sayısı sürekli kontrol edilecek ve bu parametrelerdeki değişiklikler gözetilecek. Bu kapsamda da emeklilik kriterleri ve emeklilik yaşı da otomatik olarak ayarlanacak. Böylece sisteme sürekli emeklilik geçişi yapılmasının önüne geçilecek.

Düzenlemede ele alınacak bir diğer durum ise aylık bağlama oranı olacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi yeni düzenlemeler ile emeklilerin düşük aylıkta kalmasının önüne geçilecek.