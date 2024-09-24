Türkiye’de Ziraat Bankası ile başlatılan konut kredisi kampanyasında faizler yüzde 2.79’a kadar geriledi. Banka açıklamasında Vadeye göre farklı faiz oranlarının uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda ise 60 aya kadar kredi çekimlerinde yüzde 2.89, 120 aya kadar kredi çekimlerinde ise yüzde 2.79 oranı üzerinden hesaplama yapılacak. Bu uygun kredi faizleri sonrasında ev almayı planlayanlar ise uzman yorumlarını değerlendirmeye başladı. Ev almanın zamanı mı, konut fiyatları düşer mi yükselir mi gibi pek çok soru akıllarda yer alıyor.

Konut Satışları Dip Yapmıştı

Yüksek faiz oranları ve ev fiyatları nedeniyle konut satışları son 10 yılın en düşük seviyelerine inmişti. Türkiye ekonomisinde geniş bir paya sahip olan inşaat sektörünü ve yan sektörleri etkileyen bu durum ekonomik durgunluğa neden olmuştu. Konut sektöründe toparlanma yaşanması için düşen enflasyonla birlikte konut kredisinde de kampanya başlatıldı. Ziraat Bankası’nın başlattığı bu hamlenin diğer kamu bankaları tarafından da uygulanması bekleniyor.

Ev Almanın Zamanı mı?

Faizlerin uzun zaman sonrasında düşüş kaydetmesi, ev almak isteyenleri harekete geçirdi. Uzmanların yaptığı değerlendirmelerde de faizlerin eski dönemlerdeki kadar düşmeyeceğine dikkat çekildi. Şu anda uygun oranlarda uzun vadeli bir şekilde ev sahibi olma fırsatını öne çıkaran uzmanlar, yüksek kira ve benzer sorunların yaşanmaması adına ev almak isteyenler için büyük bir fırsatın doğduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz “Kuyumculardan da son zamanlarda belli oluyordur. Altından, banka faizinden talepler şu anda konut sektörüne yöneldi. Öncellikle ikinci el konut sektöründe ciddi bir talep var.” dedi. Bir başka değerlendirme ise Emlak Danışmanı Arzum Pul’dan geldi. Pul, “Nakit parası olanı, altını olan vatandaşların son zamanlarda konut ilanlarına ilgisi artmış durumda” dedi. Uzmanlara göre ev almanın tam zamanı.