UEFA Avrupa Ligi’nde bu yıl Türkiye’yi 3 takımın temsil etme ihtimali bulunuyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a elenerek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme şansını elde etti. Doğrudan liglere kalan Galatasaray’ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille engelini aşamayan Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak. 2 temsilcinin katılmayı garantilediği UEFA Avrupa Ligi’nde bir sonraki temsilci de Beşiktaş olabilir.

Beşiktaş Son 90 Dakikaya Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için Lugano ile kendi evinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş, büyük bir avantaja sahip. İlk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ın alacağı galibiyet, Avrupa’nın kapılarını açacak. Böylece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş uzun bir aranın ardından aynı anda Avrupa’da boy gösterecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

30 Ağustos Cuma günü çekilecek kura ile temsilcilerimizin rakipleri belli olacak. 21 Mayıs’ta oynanacak finale kadar sürecek şampiyonada yeni formata göre ilk kez maçlar oynanacak. Temsilcilerimiziz grupları ise şöyle;

Galatasaray – 3. Torba

Fenerbahçe – 2. Torba

Beşiktaş – 4. Torba

Grup aşamalarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe eşleşmeyecek. Muhtemel rakipler ise şöyle;