Türkiye’de yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kaldı. 9 Eylül tarihi itibariyle başlayacak eğitimle birlikte servis hareketliliği yaşanacak. Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci okula gidiş ve geliş için servis kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda fahiş fiyatlar ile gündeme gelen servislerin bu yılki tarifeleri merak ediliyordu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldi. İstanbul ve Ankara’daki servis fiyatları açıklamasının ardından İzmir’deki servis ücretleri de açıklandı. En yüksek zam Ankara’da yapıldı.

İşte İstanbul Ankara ve İzmir’de Okul Servis Ücretleri

İstanbul ve Ankara’da açıklanan rakamlarda sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu rakamların ardından gözlerin çevrildiği İzmir’de ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 oranında zamma gidildi. Böylece 3 büyükşehirdeki servis ücretleri netlik kazanmış oldu. Açıklamalarda Yedek parça, lastik, kasko, sigorta, tamir, akaryakıt ücretleri nedeniyle maliyetlerin arttığı ve bu maliyetlere karşın fiyatlara zam yapıldığı belirtildi.

İşte İstanbul Okul Servis Ücretleri

Yüzde 16 oranında zammın yapıldığı İstanbul okul servis ücretleri şöyle;

14 bin 486 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 17 bin 379 lira

15 bin 512 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 18 bin 612 lira

16 bin 756 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 20 bin 106 lira

17 bin 470 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 20 bin 961 lira

18 bin 418 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 22 bin 104 lira

21 bin 332 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 25 bin 596 lira

24 bin 551 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 29 bin 466 lira

25 bin 796 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 30 bin 951 lira

27 bin 840 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 33 bin 408 lira

29 bin 441 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 35 bin 325 lira

31 bin 689 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 37 bin 593 lira

32 bin 625 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 39 bin 150 lira

33 bin 895 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 40 bin 671 lira

İşte Ankara Okul Servis Ücretleri

En yüksek artış Ankara’da yapıldı. Ankara okul servis ücretleri yüzde 40 oranında arttı. Bu artış sonrasında yeni tarife şöyle;

Geçen yıl 11 bin 930 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti 16 bin 745 lira

13 bin 180 lira olan 3-6 kilometre ücreti 18 bin 450 lira

15 bin 230 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücret 21 bin 320 lira

17 bin 720 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücret 24 bin 810 lira

İşte İzmir Okul Servis Ücretleri

İzmir’de yüzde 20 artış ile yeni tarifeler duyuruldu. Diğer büyükşehirlere göre daha makul tutulan servis ücretlerinde güncel tarife şöyle;