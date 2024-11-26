İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2025 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Bütçesi

Yapılan oylamada 415 milyar liralık bütçe, 47 ret oyuna karşılık 206 oyla kabul edildi. Böylece İBB’nin 2025 bütçesi 415 milyar lira olarak belirlenmiş oldu.