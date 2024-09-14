6 Şubat’ta deprem nedeniyle büyük bir tahribatın yaşandığı bölgenin ortasında yer alan Adana için uyarı Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Doğu Anadolu fayındaki enerjinin Adana bölgesinde birikmiş olabileceğini söyleyen Naci Görür, deprem olabileceğini ifade etti.

Adana Depremi Bekleniyor

Prof. Dr. Naci Görür Adana’nın deprem açısından riskli olduğunu tekrar tekrar vurguladı. Adana’da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Naci Görür, bölgede deprem beklendiğini söyledi. “Adana’da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana’da dikkatli olmak lazım.” Diyerek bölgeyi ve bölgedeki vatandaşları uyaran Naci Görür, açıklamalarıyla tedirginlik yarattı.

6 Şubat’ta Depremden Etkilendi

6 Şubat 2023 depreminde 11 ilden birisi olan ve illerin tam ortasında kalan Adana, Hakkari ile birlikte bölgedeki en riskli bölgelerden birisi olarak görülüyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan hareketlilik, Arabistan levhasının kuzeye doğru ilerlemesi, Hakkari bölgesinde de sıkışıklık yarattı. “Doğu Anadolu fayında olan bu hareketler özellikle kuzey kısmında yani Bingöl Karlıova’yla Göynük arasında olabilecek bir hareket, ki orada deprem bekliyoruz 7,2.” diyerek sözlerini noktalayan Naci Görür, açıklamaları ile Türkiye’de gündem oldu.