Otomobil dünyasında ikinci el araçlar ile sıfır araçlar arasındaki rekabet devam ediyor. Son dönemlerde sıfır araçlar olan ilgi yüksek olurken ibrenin terse dönmeye başladığı ortaya çıktı. İkinci el araçlara olan ilgi 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı ve yüzde 9,60 oranında artış kaydedildi. Temmuz ayına dair yayınlanan verilere göre bir önceki aya göre yaşanan artış, 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaşılmasını sağladı.

TÜİK’ten Otomobil Piyasası Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınlamasıyla ortaya çıkan bu duruma göre ikinci el araç satışları hızlandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 6,23 oldu. Böylece bir önceki yılın Temmuz ayında 901 bin 725 araç satılırken bu yıl 957 bin 920 araç satışı gerçekleştirildi. Temmuz ayında yapılan satışların araç türlerine göre dağılımı ise şöyle oldu;

Otomobil – yüzde 64,9

Kamyonet – yüzde 14,7

Motosiklet – yüzde 13,5

Traktör – yüzde 2,7

Kamyon – yüzde 1,8

Minibüs – yüzde 1,7

Otobüs – yüzde 0,5

Özel amaçlı taşıtlar – yüzde 0,2

Şubat 2024 sonrasında gerilemenin yaşanmaya başladığı ikinci el pazarında Şubat’taki yüzde 16,33’lük artışı sonraki aylarda sırasıyla yüzde 21,28 – 27,92 – 20,61 ve 25,32’lük oranlarda düşüşler takip etmişti. Temmuz itibariyle yeniden yukarı tırmanın ikinci el araçlarda yazın da etkisiyle birlikte hareketlilik başladı. İkinci el otomobil satışında en yüksek satışın yapıldığı il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.