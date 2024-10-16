Türkiye’de tağşiş ve hileler bir bir açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan güncelleme sonrasında özellikle zeytinyağında çok fazla tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Düşük kalitede zeytinyağı ya da diğer yağların karıştırıldığı zeytinyağında gerçek zeytinyağını satın almak oldukça zor. Sosyal medyada ve online pazar yerlerinde en çok satışı yapılan zeytinyağların tağşiş yapan şirketlere ait olduğunu ortaya çıkması sonrasında tüketiciler çok daha seçici olmaya başladı. Bu konuda en çok merak edilen ise gerçek zeytinyağının nasıl ayırt edileceği. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ayırt etmenin çok zor olduğu belirtilirken bazı konularda ipuçları verildi.

İşte Sahte Zeytinyağını Anlamanın Yolları

Sahte zeytinyağını anlamanın ilk yolu tatmak. Tadı hafif acılık ve baharat içermesi gereken zeytinyağında farklı kokuların olması, görünümde farklılıklar karışımın anlaşılmasını sağlıyor. Gerçek zeytinyağının taze çimen ve meyvemsi bir kokuya sahip olması gerektiğini belirten uzmanlar, paylaştıkları bu püf noktası ile zeytinyağının ayırt edilebileceğini belirtti.

Bir diğer detay ise dondurmak. Zeytinyağının buzdolabına konulması sonrasında gerçek zeytinyağının katılaşacağını söyleyen uzmanlar yağın tamamen donması ya da hiç donmaması halinde sahte olduğunun anlaşılabileceğini söyledi.

Piyasa fiyatlarının belli olduğu zeytinyağında piyasanın çok altında satılan zeytinyağları için dikkatli olunması gerektiği de belirtildi.