Skoda Kasım ayı fiyatlarını duyurduktan sonra bu sefer yeni kampanyasıyla gündeme geldi. Skoda’nın yeni kampanyası Ziraat Odası’na resmi kaydı bulunan çiftçilere özel oldu. Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyada indirimlerle birlikte 1 milyon 320 bin TL’den başlayan fiyatlar ile Skoda marka araçlar sunulacak. Farklı modellerde kampanya yapan Skoda, böylece çiftçiler için cazip fırsatlar sunuyor. Resmi fiyatların altındaki özel fiyatların kampanya ile birleştirildiği yeni Skoda kampanyasında cazip fırsatlar sizleri bekliyor.

İşte Skoda Çiftçilere Özel Kampanyasından Detaylar

Türkiye’de çiftçilere özel olarak sunulan kampanyada modellere göre seçenekler şöyle;

Skoda Fabia, 100.000 TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz oranıyla 1.320.100 TL

Skoda Kamiq 250.000 TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz oranıyla 1.469.100 TL

Bu modellerin yanı sıra Skoda Karoq modeli için tüzel müşterilere özel bir kampanya da başlatılmış durumda. Tüzel müşterilerin 500 bin TL’ye kadar kredi kullanmasını sağlayan Skoda, yüzde 2,99 faiz uyguluyor. Araç için başangıç fiyatı ise 1 milyon 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Kodiaq modelini isteyenler için 1 milyona varan kredi sunuluyor.