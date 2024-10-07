Türkiye’ye geçtiğimiz haftaya kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve taciz haberleri damga vurdu. Tüm hafta konuşulan vahşet olayları sonrasında bu durumlardan korkan kadınlar ise biber gazı gibi önlemler almaya başladı. Son dönemlerin en çok araştırılan ürünleri arasında yer alna biber gazı için pek çok soru işareti de gündemde yer alıyor. Öyle ki biber gazı taşımak yasak mı, biber gazı taşıma cezası ne kadar soruları araştırılmaya başlandı.

Türkiye’de Biber Gazı Taşımak Yasak mı?

Türk Ceza Kanunu’nda biber gazı taşımanın net bir şekilde yasak olduğu ifadesi yer almıyor. Bu nedenle isteyen herkesin biber gazı kullanması, yanında taşıması bir ceza öngörmüyor. Resmi bir düzenleme ya da kanun olmadığı için biber gazı taşımak yasak değil. Ancak resmi birimlere yansıyan olaylarda biber gazının kullanıldığı anlaşıldığı takdirde biber gazı silah olarak görülüyor. Biber gazı kullanan kişilerin de bu nedenle kullanım durumlarına dikkat etmesi gerekiyor. Kasten yaralama gibi durumlara yol açabilecek biber gazı için kullanımda dikkatli olunması öneriliyor.

Ancak Türkiye’de yaşanan olaylar sonrasında biber gazı kullanımına yönelik düzenlemeye gidilmesi ve biber gazı cezası gibi detayların belirlenmesi bekleniyor.