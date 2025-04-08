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POPEYES®, MALATYA CITY OUTLET AVM’DE HİZMETE AÇILDI!

TAB Gıda güvencesiyle Türkiye’de başarılı bir büyüme hikâyesi ortaya koyan Popeyes®, Malatya City Outlet AVM’de restoran açarak lezzet duraklarına bir yenisini daha ekledi.

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HaberX Editör Yönetici
POPEYES®, MALATYA CITY OUTLET AVM’DE HİZMETE AÇILDI!

Türkiye’nin dev restoran operatörü TAB Gıda güvencesi ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Popeyes®, Malatya City Outlet AVM’deki yeni restoranını hizmete açtı.  

Louisiana’nın ünlü şefleri tarafından geliştirilen eşsiz lezzet formüllerini bir araya getirerek eşsiz menüler sunan Popeyes®, yeni lezzet durağında misafirlerini ağırlayacak.  

Tavuğun en lezzetli hali Popeyes®, Malatya City Outlet AVM’de hizmete açtığı yeni restoranında, zengin menü alternatifleriyle tüm tavuk severleri bekliyor. 

TAB Gıda Hakkında: 

Türkiye’nin lider restoran operatörü TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King ®, Sbarro ®, Popeyes ®, Arby’s ® ve Subway ® markalarının Türkiye’de münhasır lisans hakkı sahibidir. TAB Gıda bünyesinde Burger King ® 1995 yılında, Sbarro® 2006 yılında, Popeyes ® markası ise 2007 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda, 2010 yılında yine dünyaca ünlü restoran markalarından Arby’s ®’i bünyesine katmış, ardından 2013 yılında Usta Dönerci ®’yi, 2019 yılında da Usta Pideci ®’yi yaratmış, 2022 yılında ise Subway ®’i bünyesine katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 750’den fazla Burger King ® restoranı, 130’dan fazla Sbarro ®, 400’e yakın Popeyes ®,140’dan fazla Arby’s ®, 120’den fazla Subway ®, 160’dan fazla Usta Dönerci ® ve 50’den fazla Usta Pideci ® restoranı bulunmaktadır. 

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