Afyonkarahisar’da 17 Bin Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerini terör, uyuşturucu ve güvenlik risklerine karşı bilinçlendirmek amacıyla 17 bin kişiye bilgilendirme verdi.
Özge Tekeli
2 gün önce
Afyonkarahisar’da 17 Bin Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında üniversite öğrencilerine güvenlik eğitimi verdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde öğrenim gören toplam 17 bin öğrenciye yönelik düzenlenen etkinliklerde, gençlerin güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

Programda, terör örgütlerinin propaganda yöntemleri, uyuşturucu kullanımının zararları ve güvenlik tehditlerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikler, öğrencilerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yürütülüyor.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının il genelinde aralıksız olarak devam edeceğini açıkladı.

