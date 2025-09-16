Ağrı Jandarması, 112 İhbarlarına Anlık Müdahale Sistemini Kullanıma Aldı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre yeni mobil sistem sayesinde ihbarlara sahada anında müdahale edebilecek. İl genelinde görev yapan jandarma ekipleri, tablet bilgisayarlar üzerinden asayiş ve trafik sorgulamaları yapabilecek, olay öncesi bilgileri anlık olarak görüntüleyebilecek.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen entegrasyon çalışmaları kapsamında, Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerine tablet bilgisayar desteği sağlandı. Yeni sistem sayesinde 112’ye gelen ihbarlar, doğrudan sahadaki timlerin cihazlarına aktarılacak. Bu sayede ihbarlara müdahale süresi kısalacak ve olay yerlerine ulaşım hızlanacak.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Muhammed Emin Tiryaki, uygulamanın kullanımına dair, “Tabletlerimize gönderilen ihbarlar sahadaki timlerimize anında iletiliyor. Bu sayede ekiplerimiz, olay yerine en hızlı şekilde ulaşabiliyor. Yeni sistem hem intikal sürelerinin kaydedilmesini hem de sahadaki verimliliğin artırılmasını sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Veysel İbrahim Salman ise tabletlerdeki uygulamalar sayesinde araç ve kişi sorgulamasının yanı sıra timlerin konum bilgilerinin de takip edilebildiğini belirtti. Salman, “112 Acil Çağrı Merkezi tarafından oluşturulan Vaka Formları doğrudan sahadaki timlerin ekranına geliyor ve olay yerinde eksiksiz şekilde dolduruluyor. Bu sistem intikal sürelerinin doğru şekilde tespit edilmesini sağlıyor.” dedi.