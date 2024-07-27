Engellilerin Haklarına Erişim Platformu Sözcüsü Turhan İçli, yurt genelindeki tren istasyonlarında görme engellilere refakat hizmeti verilmesi ve paravan sistemleriyle güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulundu.

Elvankent Tren İstasyonu önünde bir araya gelen platform üyeleri, “TCDD sesimizi duy”,“Tedbirler alınsın, kazalar olmasın” diye slogan attı.

Burada konuşan Platform Sözcüsü Turhan İçli, “Geçen hafta bugün saat 15.00 sularında görme engelli kadın arkadaşımız Deniz Özyavuz bu arkamızda gördüğümüz platformdan rayların üzerine düşerek sakatlandı. Beş kaburga kemiği kırıldı.” dedi.

Bu olayın engelliler için alınması gereken tedbirlerin aciliyetini gözler önüne serdiğini belirten İçli, engelli bireylerin güvenli ulaşım hakkının anayasal bir hak olduğu ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı vurguladı.

Her tren istasyonunda görme engellilere refakat hizmeti verilmesi ve paravan sistemleriyle güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunan İçli, “Bazı kişiler ‘Çeşitli yerlere rampalar, sarı çizgiler konuluyor, bunlar yetmiyor mu’ diye soruyor. Yetmiyor arkadaşlar. Hem bu önlemler gerektiği gibi yaygın değil, hem usulüne uygun değil, hem de yetersiz.” diye konuştu.