Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meteoroloji Metro İstasyonu’nda öğrenci çalışma istasyonu açtı.

ABB’den yapılan açıklamaya göre, 300 kişilik kapasiteye sahip Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu’nda grup çalışma alanları, dinlenme alanları, konferans salonuyla birlikte sesli ve sessiz ders çalışma alanları yer alıyor.

Kütüphane ve internet hizmetinin verildiği istasyonda öğrenciler ücretsiz çay ve kahve ikramından da faydalanabiliyor.

İstasyon, yaz saati uygulaması kapsamında haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Hülya Polat, istasyonun bin metrekare üzerine kurulduğunu belirterek, bölgedeki öğrencilere daha rahat ders çalışabilecekleri, hizmete kolay erişim sağlayacakları birimler oluşturmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Öte yandan Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu, ODTÜ ve YHT Gar’ın ardından hizmete açılan 3’üncü istasyon oldu.