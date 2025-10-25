Cumartesi, Ekim 25, 2025

Antalya Havalimanı’na 77 Metrelik Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi Geliyor

Antalya Havalimanı’nın operasyonel kapasitesini artıracak 14 katlı yeni hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, modern mimarisi ve Likya deniz fenerlerinden esinlenen tasarımıyla hizmete hazırlanıyor.
Antalya Havalimanı’nda, hava trafik operasyonlarını güçlendirecek yeni bir teknik blok ve kontrol kulesi inşa edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Uraloğlu, yeni yapının toplamda 14 katlı olacağını ve kule yüksekliğinin 77 metreyi bulacağını açıkladı. Kulede operasyon, gözlem ve destek katları bulunacak. Teknik blok ile entegre edilecek kule, modern havacılık gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Toplam 11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip olacak yapı, havalimanının operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bakan Uraloğlu, projeyle Antalya Havalimanı’nın sadece bir yönetim binası kazanmayacağını, aynı zamanda şehrin simgelerinden biri olacağını belirtti.

Teknik blok ve kuleyi çevreleyen 1.500 metrekarelik peyzaj alanı, çalışanlar için dinlenme ve sosyal alan imkânı sağlayacak. Bu alanlar hem yapının mekânsal bütünlüğünü destekleyecek hem de personel motivasyonuna katkı sunacak.

Kulenin tasarımında Antalya’nın tarihi ve kültürel değerlerinden esinlenildiği ifade edildi. Likya Uygarlığı’nın deniz fenerlerinden ilham alınarak şekillendirilen yapı, gündüz ışığı yansıtacak gece ise çevresine aydınlık verecek bir formda tasarlandı.

