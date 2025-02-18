ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu: haberi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Çanakkale'de düzenlenen “Trakya Kariyer Fuarı”nda öğrencilerle bir araya geldiği programda, “Tekstil, makine ve endüstri mühendisi arkadaşlarımıza işletmelerimizde çok ihtiyacımız var.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde “Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet” mottosuyla düzenlenen “Trakya Kariyer Fuarı” ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.

ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında ve ilgili şehir valiliklerinin destekleriyle Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen fuarın “Genç Girişimcilere Altın Tavsiyeler” başlıklı oturumunda üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı.

Türkiye'de birçok iyi üniversitenin bulunduğunu belirten Aydın, yabancı dil konusunun iş hayatında önemli olduğunu vurguladı.

Mühendislik alanlarından mezun olanların en fazla “tecrübe” ve “iş bulma” konularında problem yaşadığını belirten Aydın, 4 yıllık lisans döneminde herkesin birbirinin önüne geçecek artılar oluşturması gerektiğini vurguladı.

Aydın, mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerin “Ben mezun olduktan sonra pazarlamacılık yapacağım.” hayalini bir kenara bırakmaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

“Tekstil, makine ve endüstri mühendisi arkadaşlarımıza işletmelerimizde çok ihtiyacımız var. Bugün sanayide çalışanların oranına bakıldığında yüzde 40'lara düşmüş durumda. Çalışanlarımızın yüzde 60'ı maalesef hizmet sektöründe çalışma arzusunda. Üniversiteyi bitiren bir arkadaşımızda şöyle bir arzu oluyor; 'Ben koskoca mühendisim, sesli bir ortamda çalışmam.' gibi bir durumla karşılaşıyoruz.”

Ara elemanları artık iş dünyasında “aranan eleman” olarak nitelendirdiklerini, vinç operatörünün 2024 yılındaki ortalama maaşının 145 bin lira olduğunu aktaran Aydın, “Bu ülkede, ancak sanayiyle ancak çalışarak ancak üreterek büyüyecek bir durumdayız.” ifadesini kullandı.

Aydın, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.