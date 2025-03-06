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Atakey, 2024’te 3,254 milyar lira gelir elde etti haberi

- Atakey İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül: - "2024 sonu itibarıyla 127 bin ton ham patates hasat ettik. Gelecek dönemde de üretim planlarımızı destekleyecek sağlam bir tedarik zincirine sahibiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Atakey, 2024’te 3,254 milyar lira gelir elde etti haberi

Atakey, geçen yıl sonu itibarıyla 3,254 milyar lira gelir elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atakey, 2024 sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında 3 bin 300'den fazla hızlı servis restoranına hizmet veren global ölçekte donuk patates üreticisi Atabey, 2024 yılında 3,254 milyar lira gelir ve 562 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) kaydetti.

Türkiye’nin dondurulmuş patates ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan şirket, dondurulmuş patates üretimini 66,6 bin tona, toplam üretimini ise 66,7 bin tona ulaştırdı.

Atakey, satış hacmini yüzde 4 artırarak 62,9 bin tona ulaştırdı. Bu büyüme, şirketin pazar değişimlerine hızlı adapte olma ve yeni fırsatları değerlendirme yeteneğinin sonucu olarak gerçekleşti.

Şirket, üçüncü taraf satışlarında yıllık bazda yüzde 37'lik bir artışla 14,6 bin tona ulaştı ve bu rakam, toplam satışların yüzde 23'ünü oluşturdu. TAB Gıda'ya yapılan satışlar ise güçlü performansını sürdürerek yılı 40,8 bin tonla tamamlarken, ihracat da 7,4 bin ton olarak gerçekleşti.

Atakey'in, Aralık 2024'te devreye aldığı kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretim hattı, operasyonlarını ölçeklendirmesini ve pazardaki konumunu güçlendirmesini sağladı. Şirket, gelecek yıl bu yeni ürünlerden önemli katkılar elde etmeyi hedefliyor.

– “Güçlü pazar pozisyonumuzu koruduk”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakey İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, Türkiye'nin önde gelen dondurulmuş patates üreticisi, Avrupa'nın ise işleyicilerinden biri olduklarını, geçen yıl hem operasyonel hem de finansal anlamda iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Yıl boyunca hem üretim hem de satışlarda sürdürülebilir büyüme kaydettiklerine işaret eden Özgül, “2024 sonu itibarıyla 127 bin ton ham patates hasat ettik. Gelecek dönemde de üretim planlarımızı destekleyecek sağlam bir tedarik zincirine sahibiz. Ayrıca, yeni devreye aldığımız kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretim hattıyla ürün portföyümüzü genişlettik ve üretim kapasitemizi artırdık.” ifadelerini kullandı.

Özgül, zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü pazar pozisyonlarını koruduklarını, operasyonları en verimli şekilde yürütme konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini, piyasanın ürünlerine gösterdiği talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Sürdürülebilir büyüme potansiyellerine inancının tam olduğunu kaydeden Özgül, “Bu yolculukta bize destek olan özverili çalışanlarımıza, ekosistem iş ortaklarımıza, çiftçilerimize, müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Birlikte, bu başarı yolculuğumuzu sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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