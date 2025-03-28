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Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven’den İBB’ye ziyaret haberi

İSTANBUL (AA) - Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret etti.Löfven, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görüşmesinin ardından, beraberindeki heyetle İBB'nin Sara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven’den İBB’ye ziyaret haberi

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret etti.

Löfven, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görüşmesinin ardından, beraberindeki heyetle İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve CHP Milletvekili Namık Tan'ın eşlik ettiği heyet, İBB Başkan Vekili olarak seçilen Nuri Aslan ile görüştü.

Burada ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Löfven, Ekrem İmamoğlu ve partililere desteklerini göstermek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Biz Türkiye'yi önemli, büyük bir ülke olarak addediyoruz. Avrupa Birliği adaylığını onaylıyoruz ve Türkiye'nin AB üyesi olmasını istiyoruz. Ancak, siyasi rakiplerin tutuklandığı böyle bir ortamda, bu gibi hareketler, üyelik sürecini maalesef ki geciktirecektir hızlandırmak yerine. Bu nedenle Türkiye'nin üyeliğine destek olduğumu tekrar söylemek istiyorum ancak üyeliğin standartlarının karşılanması gerekiyor ve halkın da bu yönde bir iradesi varsa, bu iktidara ve Cumhurbaşkanına karşı kullanmaları ve bunu belirletmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz.”

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Saraçhane'den ayrıldı.

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