Ayvacık’ta 2 kilometrelik isale hattı projesi tamamlandı haberi

Ayvacık ilçesinin Uzunalan köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayacak 2 kilometrelik isale hattı projesi tamamlandı.

Uzunalan köyüne Kazdağları'ndan su takviyesi yapılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım programı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılıp, tamamlanan 2 kilometrelik isale hattı düzenlenen törenle açıldı.

Törene Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul ile diğer ilgililer katıldı.