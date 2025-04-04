Ayvalık’ta villada çıkan yangın söndürüldü haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir villada açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 2 arasöz ve 10 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
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