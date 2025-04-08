Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı haberi

Edirne'de, son dönemde etkili olan sağanak ve kar geçişleri Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışlardan olumlu yönde etkilendi.

Su seviyesi düşen nehirler yağışlarla birlikte canlandı, su akışı hızlandı.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 280 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 12 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Nehirlerde su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.