Bakan Kurum’dan, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getirme çalışmalarına ilişkin paylaşım haberi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getirmeye yönelik çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Beykoz ilçesinde riskli gecekonduların bulunduğu Tokatköy Mahallesi'nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 823 konutun dönüşümü tamamlanma aşamasına geldi.

Tokatköy Mahallesi'nde 2023'te başlatılan proje 9 hektarlık alanda yürütülüyor. Daha önce gecekonduların olduğu mahallede her an çökme riski ile karşı karşıya kalan konutların yerine Emlak Konut GYO güvencesi ile 2 etaptan oluşan yatay mimariye uygun 776'sı konut, 47'si ticari bölümden oluşan 823 yapı inşa edildi.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı.

Kurum paylaşımında, “Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Belli çevrelerin kışkırtmaları vatandaşımızı nasıl tedirgin etmişti. Şimdi Tokatköy'de evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Zeynep İnan'ın, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerinin ve kentsel dönüşüm sayesinde evlerini yenileyenlerin görüşlerinin bulunduğu bir videoya da yer verildi.

İnan, burada uzlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra çok kısa sürede yapım aşamasına geçtiklerini ve toplamda 823 bağımsız bölümün üretildiğini belirterek, “Bütün hak sahipleri yerinde korundu. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza anahtar teslimlerini yaparak burada sağlıklı ve güvenilir yaşamın başlamasını sağlayacağız. Alanın üçte ikisi yeşil alandan oluşmaktadır. Peyzaj alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla çevresiyle bütünleşik bir dönüşüm projesi oldu.” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara riskli yapılarını bir an önce dönüştürmeleri için çağrı yapan İnan, İstanbul'da yaşanacak bir depreme karşı yapılacak en önemli adımlardan birinin köhnemiş yapıların dönüştürülmesi olduğunu vurguladı.

– Evlerini kentsel dönüşüm ile yenilediler

Dönüşüme ilk karar verenlerden olduğunu ifade eden hak sahibi Esat Özbay, “Kendi evim sağlıklı, oturulacak durumda değildi. Sabah kalktığımızda şükrediyorduk. 'Bugün kalktık' diyorduk yani. Şimdi ise 'acaba burası bizim mi olacak' diye inanamadım. Çünkü biz öyle bir evde yaşamadık. Çok şükür Allah bu günleri gösterdi bize. Her şeyiyle dört dörtlük, muazzam.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümle yeni evine kavuşan Semahat Özbay ise 45 yıl yaşadığı eski evinden ağlayarak çıktığını ancak şimdi, “iyi ki dönüşüme vermişim” dediğini belirtti.

Özbay, şunları kaydetti:

“Evlerin içini gezdik gördük, çok ferah, çok güzel, çok rahat. Mutfağı harika. Ev hanımının en çok istediği şey mutfak olur. Dolaplar olsun, malzemeler olsun her şey kaliteli, dört dörtlük. Harika evler olmuş. Allah yapanlardan da razı olsun. Evi kentsel dönüşüme seve seve, gönül rahatlığıyla versinler. Çünkü doğru düzgün evler yapılıp veriliyor. Şahsa kalmış olsa 50 yıl daha yaşasak böyle bir imkan içinde yaşayamayız. Başka bir şehirde, başka bir şeyde yaşıyormuş gibi hissettim kendimi. Hiç böyle bir lüks binalarda, böyle bir şeylerde yaşamadık, görmedik. Kalktık, kendimizi gecekondularda gördük.”

Bir diğer hak sahibi Burhan Cenk Bayar ise, “Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye'nin birçok yerinde depremlerde sınavını verdi. Onun için ben güveniyorum. Bizim için en önemli şey burada bu projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde yürütülüyor olması.” değerlendirmesinde bulundu.