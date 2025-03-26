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Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.Edremit ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.Hüküm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi

Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

Edremit ilçesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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