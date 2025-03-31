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Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçenin kıyı şeridinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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