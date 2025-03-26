HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi

Balıkesir’de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Jale F. idaresindeki 10 LD 108 plakalı otomobil, 2. Sakarya Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeki 10 ARN 191 plakalı kam...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Jale F. idaresindeki 10 LD 108 plakalı otomobil, 2. Sakarya Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilin kamyonetin altında kaldığı kazada Jale F. ile aynı araçtaki Fatma G. ve Şehmus G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İlgili Haberler

Pazaryeri’nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:50

Pazaryeri’nde gebe okulu ilk mezunlarını verdi haberi

Balıkesir’de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:40

Balıkesir’de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı haberi

Pazaryeri’nde 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:14

Pazaryeri’nde 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi

Bilecik’te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:00

Bilecik’te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu haberi
Yerel
26 Mart 2025, 15:44

Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu haberi

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi haberi
Yerel
26 Mart 2025, 15:20

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi haberi

Sustalı Ceylan dizisinde yepyeni gelişme! Sustalı Ceylan dizisinde yepyeni gelişme! İBB Başkan vekili açıklandı! Nuri Aslan hayatı İBB Başkan vekili açıklandı! Nuri Aslan hayatı