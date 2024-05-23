HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Balıkesir’de Sağanak Etkili Oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak etkili oldu. Edremit’te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı.

İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Balıkesir
Sağanak

İlgili Haberler

Sağanak Edirne’yi Teslim Aldı

Bilecik’te 2 Kişi Uyuşturucudan İçeri Alındı

25 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Balıkesir’de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Tekirdağ’da “Yöresel Mutfaklar” Konferansı

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

YKS Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı

Good Game Show’da Yeni Sezonu Hayko Cepkin Başlattı

Derya Bulut, Vali Birol Ekici’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Gençler Samsunda Atatürk’ün Rotasında Yürüyüş Yapacak

Sakarya’da Kadın Girişimciler İçin Yapay Zeka Desteği

İstanbul Havalimanı Bu Haftanın En Yoğun Havalimanı Oldu