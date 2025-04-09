Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde açık artırmayla damızlık koç satışı yapıldı haberi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 246 bin liraya satıldı.

“Merinos Çiftliği” olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren “Koyunculuk Araştırma Enstitüsü” adıyla faaliyetine devam ediyor.

Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 130 koçu alabilmek için mücadele verdi.

Programa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

Açık artırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Ahmet Ekler tarafından 246 bin liradan satın alındı.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Poyraz, yaptığı konuşmada, enstitünün köklü geçmişi ve tecrübesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Poyraz, müdürlüğe bağlı hayvan ıslahı projeleri kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Kurumumuz yaklaşık 90 yıldır hizmet etmektedir. Bugüne kadar üreticilerimize yaklaşık 60 bin civarda damızlık Karacabey Merinosu teslim edildi. Titizlikle uygulanan ıslah çalışmaları sonucunda elde edilmiş çağın gerektirdiği modern ve en hassas yöntemlerle üstün damızlıklar seçilerek sizlere sunulmaktadır.” dedi.