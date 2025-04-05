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Başakşehir’de 2 motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü polis 5 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, Yunus polislerinin kullandığı 2 motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4'ü polis 5 kişi yaralandı.TEM Otoyolu Altınşehir mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki polis motosikletleri ile otomobil he...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir’de 2 motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü polis 5 kişi yaralandı haberi

Başakşehir'de, Yunus polislerinin kullandığı 2 motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4'ü polis 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Altınşehir mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki polis motosikletleri ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre güvenliği sağlayarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı polis memuru O.B, F.G, O.K. ve E.İ'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Serhat K. (25) ise sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan sürücünün 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

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