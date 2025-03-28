Bayram temizliği sırasında ani hareketler ortopedik sorunlara yol açabiliyor haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Necdet Demir, Arefe günü kontrolsüzce yapılan ev temizliğinin, orta yaş ve üzeri bireylerde bel fıtığı, kas zorlanması, omuz ve diz yaralanmaları gibi ciddi ortopedik sorunlara yol açabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, bayram öncesi yapılan yoğun temizlik faaliyetleri sırasında gerçekleştirilen ani ve ters hareketlerin, özellikle hareketsiz yaşam süren bireylerde yüksek risk oluşturduğunu kaydetti.

Demir, saatlerce eğilerek yer ve cam silmenin, merdiven çıkmanın ve ağır eşya taşımanın hastanede sonuçlanabilecek kas-iskelet sistemi problemlerine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Demir, “Vücuda bir anda aşırı yük bindirmek, özellikle bel, diz, kalça ve omuz bölgelerinde kas yırtıkları, zorlanmalar ya da sinir sıkışmalarına neden olabilir. Bayramda en sık başvuru nedenleri bel tutulmaları ve diz ağrılarıdır.” ifadelerini kullandı.

Bayram hazırlıkları sırasında özellikle halı, koltuk gibi ağır eşyaların tek başına kaldırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Yanlış kaldırma teknikleri bel fıtığı riskini artırır. Eğilerek değil, dizleri kırarak, yakın mesafeden yük almak gerekir. Unutmayın, sağlığınız olmadan temiz bir evin hiçbir değeri yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süre aynı pozisyonda çalışmanın da ciddi kas ve eklem zorlanmalarına yol açabileceğini aktaran Demir, 2-3 saat boyunca aralıksız temizlik yapmanın kasları ve omurgayı zorlayacağını belirtti.

Demir, “Her 30-40 dakikada bir kısa molalar verin, esneme hareketleriyle kaslarınızı rahatlatın. Bayrama ağrıyla değil, sağlıkla girmek için temponuzu bilinçli yönetin.” ifadelerini kullandı.

Ortopedik sorunların özellikle ileri yaş grubundaki bireylerde, masa başı çalışanlarda, hareketsiz yaşam tarzını benimseyenlerde ve daha önce bel, diz ya da omuz bölgesinde sorun yaşamış kişilerde daha sık görüldüğünü kaydeden Demir, “Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlar, ani yüklenmelere karşı çok daha savunmasızdır. Temizlik sırasında gösterilecek bilinçli davranışlar, bayramı acil servis yerine aile sofrasında geçirmenizi sağlar.” değerlendirmesini yaptı.