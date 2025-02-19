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Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi
“İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi
Beşiktaş’ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde yoğun kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi
Eminevim’in sözleşme hacmi 168,8 milyar liraya ulaştı haberi
Arnavutköy’de yer altı kablolarının patlaması paniğe yol açtı haberi
İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
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Beşiktaş’ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beşiktaş’ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

Beşiktaş'ta 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binadakileri tahliye edip güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binadaki bazı dairelerde hasar oluştu.

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