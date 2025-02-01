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Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi
CHP’li Bulut’tan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi
Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
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Beşiktaş’ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu haberi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöplerin oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı.Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beşiktaş’ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu haberi

Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöplerin oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı.

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek, bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi.

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

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