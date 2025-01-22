SON DAKİKA
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası “orman banyosu” haberi
“Edirne badem ezmesi”nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası “orman banyosu” haberi
“Edirne badem ezmesi”nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi

Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının destek verdiği “7 Bölge 7 Köy Okulu” adlı projesi kapsamında şehirler dolaşılarak, çocuklara çeşitli hediyeler sunuluyor.

Vefa Motorize Derneği Genel Sekreteri Kemal Çelik ve üyelerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, derneğin proje kapsamında yaptığı çalışmaların mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Dernek üyelerinin ve sponsorların, birçok alanda katkı vererek, çocukların gülümsemesini sağladığını dile getiren Mızrak, çocukların zorlu kış şartlarında ihtiyaç duyacakları kışlık kıyafetleri 7 bölgede dağıtan dernek üyelerine teşekkür etti.

Çelik de şu ana kadar 4 bin 800 kilometre yol kat ettiklerini belirterek, “Onlar mutlu oldukça bizim mutluluğumuz katlanıyor. Özellikle köy okullarındaki çocuklara mont, bot, ayakkabı, çeşitli kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu proje için 4 bin 800 kilometre yol yaptık. Karlı ovaları, sarp vadileri geçerek bazen ülkemizin sınırlarına kadar yol gittik. Onların mutlu olduğunu gördükçe biz yorulmuyoruz. Onlar gülümsedikçe dünya daha yaşanabilir ve daha mutlu bir yer olur.” diye konuştu.

Proje kapsamında birçok bölge ve ildeki okulları gezerek, çocuklara kışlık giysi, mont ve ayakkabı hediye eden dernek üyeleri, Bilecik'teki köy okullarında da çeşitli etkinlikler düzenledi.

Mutlu

İlgili Haberler

Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 11:04

Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi

Edirne’de sis etkili oldu haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 09:40

Edirne’de sis etkili oldu haberi

Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 09:36

Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi

Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 09:24

Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi

Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 04:12

Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi

Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 00:48

Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi

GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi