Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının destek verdiği “7 Bölge 7 Köy Okulu” adlı projesi kapsamında şehirler dolaşılarak, çocuklara çeşitli hediyeler sunuluyor.

Vefa Motorize Derneği Genel Sekreteri Kemal Çelik ve üyelerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, derneğin proje kapsamında yaptığı çalışmaların mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Dernek üyelerinin ve sponsorların, birçok alanda katkı vererek, çocukların gülümsemesini sağladığını dile getiren Mızrak, çocukların zorlu kış şartlarında ihtiyaç duyacakları kışlık kıyafetleri 7 bölgede dağıtan dernek üyelerine teşekkür etti.

Çelik de şu ana kadar 4 bin 800 kilometre yol kat ettiklerini belirterek, “Onlar mutlu oldukça bizim mutluluğumuz katlanıyor. Özellikle köy okullarındaki çocuklara mont, bot, ayakkabı, çeşitli kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu proje için 4 bin 800 kilometre yol yaptık. Karlı ovaları, sarp vadileri geçerek bazen ülkemizin sınırlarına kadar yol gittik. Onların mutlu olduğunu gördükçe biz yorulmuyoruz. Onlar gülümsedikçe dünya daha yaşanabilir ve daha mutlu bir yer olur.” diye konuştu.

Proje kapsamında birçok bölge ve ildeki okulları gezerek, çocuklara kışlık giysi, mont ve ayakkabı hediye eden dernek üyeleri, Bilecik'teki köy okullarında da çeşitli etkinlikler düzenledi.