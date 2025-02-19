Bilecik’te kar etkili oluyor haberi

Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle yer yer çatılar ve araçların üzerleri ile refüjler beyaz örtüyle kaplandı.
Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde de etkili olan yağışın gece saatlerine dek sürmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor.
Edirne Valisi Sezer, Kapıkule’deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu haberi
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi
Anadolu Isuzu’nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e’nin seri üretimi başladı haberi