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Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
Sakarya’da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
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Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Memur Sendikaları Konfederasyonunca (Memur-Sen) "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı. Atatürk Parkı'ndaki imza standının etrafında toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Te...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi

Bilecik'te, Memur Sendikaları Konfederasyonunca (Memur-Sen) “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı.

Atatürk Parkı'ndaki imza standının etrafında toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz, iyi yetişmiş nesillerin temelinde ailenin yer aldığını söyledi.

Ailenin toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Selöz, şöyle devam etti:

“Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple, Anayasa'nın 41'inci maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir.”

Selöz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasa’nın 24'üncü maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclis'imizi bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.”

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