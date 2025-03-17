Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi

Bilecik'te, Memur Sendikaları Konfederasyonunca (Memur-Sen) “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı.

Atatürk Parkı'ndaki imza standının etrafında toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz, iyi yetişmiş nesillerin temelinde ailenin yer aldığını söyledi.

Ailenin toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Selöz, şöyle devam etti:

“Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple, Anayasa'nın 41'inci maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir.”

Selöz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasa’nın 24'üncü maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclis'imizi bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.”