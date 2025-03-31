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Bilecik’te silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.İlçe meydanında Ömer K. yolda gördüğü iki kardeş Adnan E. ve Turan E'ye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.Tüfekten çıkan saçmala...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

İlçe meydanında Ömer K. yolda gördüğü iki kardeş Adnan E. ve Turan E'ye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla iki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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