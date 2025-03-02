Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın imha edildi.
Bozcaada'nın Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi.
Yapılan incelemede mayının İngiliz menşeili MK2 tipinde olduğu ve yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.
Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini tamamlamasının ardından mayın imha edildi.
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