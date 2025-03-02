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Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
Tekirdağ’da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor haberi
Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi
Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Oruç tutan şeker ve tansiyon hastalarına uzmanlardan öneriler haberi
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Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın imha edildi.Bozcaada'nın Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın imha edildi.

Bozcaada'nın Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi.

Yapılan incelemede mayının İngiliz menşeili MK2 tipinde olduğu ve yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini tamamlamasının ardından mayın imha edildi.

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